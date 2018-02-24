Американские биатлонисты не примут участия в российском этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Федерация биатлона США приняла решение о бойкоте соревнований.

Американские биатлонисты не примут участия в российском этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Федерация биатлона США приняла решение о бойкоте соревнований.Международный союз биатлонистов (IBU) не стал переносить девятый этап Кубка мира из Тюмени. Это решение возмутило американскую федерацию. "Решение IBU о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени неприемлемо. Мы выступаем за чистый спорт. Ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях", – говорится в заявлении американской федерации биатлона.МОК устами своего представителя Марка Адамса дал оценку намерению американских биатлонистов. "Бойкот в целом – это неправильно, в олимпийской истории тех же США немало жертв этого решения, когда они пропустили Игры в Москве", — цитирует Адамса "Спорт-Экспресс".