Лыжник из России Андрей Ларьков после завоевания на Олимпийских играх в Пхенчхане бронзовой медали в масс-старте на дистанции 50 километров прокомментировал концовку гонки, когда он смог обойти сразу нескольких соперников в борьбе за место на пьедестале.

Лыжник из России Андрей Ларьков после завоевания на Олимпийских играх в Пхенчхане бронзовой медали в масс-старте на дистанции 50 километров прокомментировал концовку гонки, когда он смог обойти сразу нескольких соперников в борьбе за место на пьедестале."Гонка близилась к финишу, и мне пришлось сражаться за бронзу со многими конкурентами, — сказал Ларьков, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Я знал, что Харви является сильным финишером, Сундбю тоже шел рядом, но более дистанционно, поэтому я решил использовать метод Харви. Рад, что удалось опередить их. Я оставил все силы на трассе, так что на финише было не до ликования"."Саша очень сильно разочарован и мы все раздосадованы, что он не смог завоевать золото. Но, если честно, то накануне Олимпиады не думал, что сможем так выступить. Мало кто мог это себе представить. Планировали бороться за медали и нам повезло".Напомним, что в лыжном марафоне российские лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебряную и бронзовую медаль соответственно.