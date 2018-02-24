Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза сделал заявление о том, что чешская сборная по биатлону проигнорирует этап Кубка мира в российской Тюмени. Он подчеркнул, что его не смущает, что в случае пропуска заключительного этапа команда Чехии ухудшит свои итоговые показатели в общем зачете Кубка мира.

Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза сделал заявление о том, что чешская сборная по биатлону проигнорирует этап Кубка мира в российской Тюмени. Он подчеркнул, что его не смущает, что в случае пропуска заключительного этапа команда Чехии ухудшит свои итоговые показатели в общем зачете Кубка мира."Да, нам придется пожертвовать результатом, однако мы сделаем этого ради правды и чистых спортсменов, — приводит слова Хамзы ТАСС, который ссылается на портал Sport. – Гораздо хуже будет изменить свою точку зрения в этом вопросе. Это будет неправильно".Напомним, что ранее о бойкотировании тюменского этапа Кубка мира заявляли спортсмены из США и Норвегии. Однако на защиту сохранения этапа в Тюмени встал французский биатлонист Мартен Фуркад. Он заявил, что российские поклонники спорта не должны страдать из-за действий отдельных людей."Моя позиция по допингу и всем обвиненным в его употреблении совершенно ясна, – сказал француз, которого цитирует "Спорт-экспресс" со ссылкой на AFP. – Однако это не касается моего отношения к России в целом. В этой стране много болельщиков биатлона и я считаю, что их не стоит наказывать из-за действий отдельных чиновников и спортсменов. Возможно, решение о сохранении этапа в России не было консенсусом, но я буду рад завершить сезон общением с российскими поклонниками биатлона".