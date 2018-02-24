Болельщики московского Спартака были освобождены из-под стражи решением суда города Бильбао. Ранее сообщалось о том, что российские фанаты предстанут перед судом за устроенные совместно с баскскими болельщиками беспорядками накануне футбольного матча 1/16 финала Лиги Европы между местным Атлетиком и Спартаком.

Болельщики московского "Спартака" были освобождены из-под стражи решением суда города Бильбао. Ранее сообщалось о том, что российские фанаты предстанут перед судом за устроенные совместно с баскскими болельщиками беспорядками накануне футбольного матча 1/16 финала Лиги Европы между местным "Атлетиком" и "Спартаком". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую радиостанцию Radio Nacional de Espana.Известно, что помимо трех россиян были освобождены еще шесть человек, среди которых один поляк и пять басков. Они подозревались в нарушении общественного порядка, участии в беспорядках, а спартаковским болельщикам вменялось также нападение на представителя органов власти.Напомним, что московский "Спартак" одержал выездную победу над "Атлетиком" со счетом 2:1. Встрече футбольных клубов предшествовал митинг баскских болельщиков. Они выступали против приезда в Бильбао поклонников "красно-белых". По мнению фанатов московского клуба именно организованный митинг спровоцировал дальнейшие беспорядки.