Российская бобслеистка Надежда Сергеева за нарушение антидопинговых правил была отстранена от соревнований решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Кроме того, результаты спортсменки, достигнутые на Олимпийских играх, аннулированы. В соревнованиях двоек россиянка в паре с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место.

Российская бобслеистка Надежда Сергеева за нарушение антидопинговых правил была отстранена от соревнований решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Кроме того, результаты спортсменки, достигнутые на Олимпийских играх, аннулированы. В соревнованиях двоек россиянка в паре с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт организации.Напомним, что Сергеева сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. В ее крови были обнаружено запрещенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещество триметазидин. Сама спортсменка позже отказалась от вскрытия пробы "В", тем самым, фактически признав нарушение антидопинговых правил и согласившись со своей временной дисквалификацией.Сергеева уже сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню.