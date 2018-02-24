На завершающихся Олимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхенчхане, состоялись соревнования в дисциплине параллельный гигантский слалом. Сноубордист из Швейцарии Невин Гальмарини завоевал золотую медаль. В финальном заезде он на 0,43 секунды обогнал своего соперника из Южной Кореи Ли Саньхо.

На завершающихся Олимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхенчхане, состоялись соревнования в дисциплине параллельный гигантский слалом. Сноубордист из Швейцарии Невин Гальмарини завоевал золотую медаль. В финальном заезде он на 0,43 секунды обогнал своего соперника из Южной Кореи Ли Саньхо, который, в свою очередь, стал обладателем серебряной медали.В борьбе за бронзу Олимпиады словенский спортсмен Жан Кошир в малом финале оказался быстрее француза Сильвена Дюфура. Преимущество словенца составило 1,49 секунды.Отметим, что сноубордисты из России Вик Уайлд и Дмитрий Сарсембаев выбыли из борьбы за медали Олимпийских игр на стадии 1/8 финала, а Дмитрий Логинов и Андрей Соболев не смогли преодолеть квалификацию.