Скандально известный доктор Родченков продолжает раздавать интервью, не забывая при этом рассказывать, что за ним охотятся спецслужбы, а сам он боится за свою жизнь. К сотрудникам Би-Би-Си экс-глава РУСАДА вышел в балаклаве и темных очках.

Скандально известный доктор Родченков продолжает раздавать интервью, не забывая при этом рассказывать, что за ним охотятся спецслужбы, а сам он боится за свою жизнь. К сотрудникам "Би-Би-Си" экс-глава РУСАДА вышел в балаклаве и темных очках. Заявил: он сменил внешность и никому не хочет демонстрировать новый облик.Родченков прокомментировал поданный против него иск со стороны российских биатлонисток — те в понедельник обратились верховный суд штата Нью-Йорк. Бывший глава РУСАДА пригрозил, что женщины пожалеют о том, что решили его засудить.От нападок на Россию он перешел к критике вообще всех международных спортивных федераций: Григорий Родченков считает, что они массово скрывают нарушения в сфере допинга. Конкретных примеров он, как всегда, не привел, передает телеканал "Россия 24".При этом неизвестно, как журналисты "Би-Би-Си" удостоверились в личности своего собеседника — ведь узнать его было невозможно. В прошлый раз пару недель назад на беседу с журналистом CBS он приехал в бронежилете, без усов и с загримированным лицом.В России сам Родченков объявлен в розыск за распространение допинга.