Имя генерала Карбышева стало бессмертным после того, как он, отказавшись от всех предложений немцев перейти на их сторону, принял мученическую смерть в плену: изуверы-нацисты заморозили его, обливая ледяной водой на лютой стуже в концлагере Маутхаузен.

Имя генерала Карбышева стало бессмертным после того, как он, отказавшись от всех предложений немцев перейти на их сторону, принял мученическую смерть в плену: изуверы-нацисты заморозили его, обливая ледяной водой на лютой стуже в концлагере Маутхаузен.Лет тридцать назад имя Карбышева было известно каждому. Сейчас — меньше. Но, к счастью, недавно в Центральном НИИ инженерных войск прошла целая конференция о Карбышева-герое и Карбышеве-выдающемся военном мыслителе. Сохранилось и движение "Юные карбышевцы".Семья Ландталеров так и живет в доме, где рискуя жизнью, укрывала двух советских офицеров. Теперь на этот счет уже есть целый фильм, как Михаил Рябчинский и Николай Цемкало с товарищами смогли бежать и как против них была развернута настоящая охота, чтобы вернуть их в лагерь Маутхаузен.Из 90 бараков Маутхаузена сохранились только три, но все они были похожи. По имеющимся документам в блоке №11 жили граждане Советского Союза. Конечно, "жили" не то слово — содержались. И подвергались невероятным мучениям.Военнопленные отправлялись сразу в блок №20. Его называли "блок смерти". Там находился и Карбышев.О казни, что состоялась в ночь с 17-го на 18 февраля 1945 года, сообщил Седдон де Сент-Клер, освобожденный здесь же майор-канадец."Генерала обливали на улице водой, в результате чего он фактически умер от обморожения. В Маутхаузене таким образом убили многих", — сказал Бернхард Мюледер, сотрудник мемориального центра Маутхаузен.Сегодня на месте казни, так называемой Аппельплатц — площади для переклички — мемориальная доска. Но как же канадский военный узнал, что перед ним именно Карбышев? Так ведь они говорили: на французском. Понятно, что французский был популярным иностранным языком, но среди офицеров не Красной, а царской армии.Обращаемся к документам общего архива Минобороны в Подольске. Там — личные дела Карбышева за все периоды службы. Послужной список начинается в 1898 году, когда Карбышев Дмитрий Михайлович становится унтер-офицером царской армии.Его первая командировка — в 1901 году. Он пребывает в главный город Маньчжурии Мукден. 28 марта 1907 года командирован по делам службы во Владивосток. Высочайшим приказом определен на службу во Владивостокский крепостной саперный батальон.Безымянный форт Владивостокской крепости в наши дни штурмуют только туристы. Именно c Дальнего Востока начинался путь унтер-офицера в элиту армии — военные инженеры. Сегодняшние курсанты на Дальнем Востоке имя Карбышева точно помнят.За полтора года одной только Русско-японской войны на мундире молодого офицера Карбышева появились пять орденов и три медали.27 июня 1911 года командирован в Хозяйственный комитет Брест-Литовского крепостного инженерного управления. Карбышев отправляется на Запад. К тому моменту Брестская крепость, построенная еще при императоре Николае I, нуждалась в модернизации.Карбышев был комендантом форта №7. Сегодня он находится на территории Польши. Этот форт стал первым самостоятельным проектом. На работы ему были выделены огромные деньги — полмиллиона царских рублей. Во время Первой мировой этот форт, модернизированный Карбышевым, пять дней сдерживал наступление немцев."Передний — головной — капонир. До Карбышева здесь был кирпичный капонир, он перестроил его в бетонный. Этот капонир служил для фланкирования, то есть обстрела рва из амбразур, где стояли 57-миллиметровые орудия. Подземный коридор служил для сообщения между различными частями форта", — рассказал Александр Коркотадзе, заведующий филиалом мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".Бетон, который заливали под руководством Карбышева еще в 1911-м, прекрасно сохранился и сегодня, несмотря на то что польская сторона никогда не проводила реставрацию форта. Сто лет назад эти своды были способны выдержать попадание самой тяжелой артиллерии. Одна из бронебойных дверей сохранилась в казарме 7-го форта.На Юго-Западный фронт под командование генерала Алексея Брусилова — вот куда попал Карбышев в Первую мировую. "Брусиловский прорыв" военные историки назовут предтечей тех наступлений, что были совершены уже Красной Армией во время Великой Отечественной. После Октября легендарный полководец присоединится к красным. По таким биографиям вообще можно изучать историю страны. В случае с Карбышевым вернемся в тот же Брест.В здании, которое называли "белым дворцом" (за то, что было покрыто белой штукатуркой), был подписан Брестский мир 3 марта 1918 года. В руины, как и многое другое в Брестской крепости, здесь все превратили немцы, но уже в 1941-м.За "белым дворцом" теперь вырастает из земли знаменитый Непокоренный боец. Но и в 1918 году здесь покоренными себя не считали. Большинство офицеров Брестский мир сочли позорным, а Ленина и большевиков — предателями, которые к тому же и слово "офицер" заменили на "военспец". Но элита армии в этот период распада воспринимает себя как хранительницу русской государственности. Около 75 тысяч офицеров, а вместе с ними и подполковник Карбышев принимают решение перейти на сторону красных.14 марта 1918 года, то есть через две с небольшим недели после основания Рабоче-Крестьянской Красной Армии Карбышев назначен младшим инженером коллегии по обороне страны.В фондах мемориала также хранятся и лекции, написанные рукой самого Карбышева, и схема. Что интересно, она имеет подлинную подпись самого Карбышева. Многие говорили о его педагогическом таланте. Безупречные чертежи, аккуратный до педантичности почерк и скорое будущее как преподавателя."За пять довоенных лет у Карбышева учились около 600 военно-начальников: Малиновский, Баграмян, Конев и другие", — рассказала Инна Гавриленко, старший научный сотрудник мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".Но, как говорят, кабинетным ученым, Карбышев не был. Жизнь не позволила. Жуткие кадры сняты на линии Маннергейма во время советско-финской войны. Финские доты и дзоты считались неприступным. Тут и потребовался опыт царского офицера Карбышева. Эта операция до сих пор — единственный случай прорыва современной долговременной обороны.Но скоро было 22 июня 1941 года. Еще 7 июня Карбышев уезжает в Западный военный округ и в районе Гродно попадает в плен. Немцы генерал-лейтенанта не раз пытались переманить на свою сторону. Почему?"Он служил в царской армии, это было значимо. Можно было его очень хорошо обыграть с точки зрения фашистов. Посмотрите, советский генерал вернулся к своим истокам. Борется опять за царскую Россию", — сказала Виктория Каяева, главный документовед по связям со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России.Но расчет не оправдался. Русский генерал сотрудничать с врагом отказался. В общей сложности он прошел 13 концлагерей и тюрем. Сегодня в Маутхаузене персональный памятник — только Карбышеву. Передать в камне силу воли, не сломленную врагом, получилось у уроженца этих мест скульптора, Алоиза Ландталера. Да, он был одним из той самой семьи Ландталеров, которая спасла от смерти двух наших офицеров.После побега советских пленных комендант лагеря тогда цинично объявляет "охоту на зайцев". Большинство местных жителей присоединилось. Из 419 солдат выжили только двое, которых спасла австрийская семья. Анне Хакль тогда было 14 лет."Моя сестра Митцель в тот день ходила в церковь, а по пути домой она обратила внимание на грузовик, который стоял у обочины. Беглецов за ноги привязывали к лошадям или волам и тащили к машине. Все происходило зимой, тогда только успел выпасть снег, вся дорога была красной от крови", — вспоминает Анна.Будто в отместку за тот побег через две недели генерала Красной Армии Карбышева казнят, а его имя станет символом не только патриотизма и чести, но объединит собой две великие армии, служившие пусть и разным государствам, но одной стране.