В предпоследний день Олимпийских игр состоялся мужской масс-старт в лыжных гонках на дистанции 50 километров. В гонке принимали участие несколько российских лыжников, среди которых Алексей Червоткин, Андрей Ларьков, а также уже ставшие медалистами Олимпийских игр Александр Большунов и Денис Спицов.

В предпоследний день Олимпийских игр состоялся мужской масс-старт в лыжных гонках на дистанции 50 километров. В гонке принимали участие несколько российских лыжников, среди которых Алексей Червоткин, Андрей Ларьков, а также уже ставшие медалистами Олимпийских игр Александр Большунов и Денис Спицов. Ранее они завоевали серебро в командном спринте.На протяжении большей части гонки именно Александр Большунов находился среди лидеров марафона и если на протяжении первой трети гонки общий пелотон составлял порядка 25 лыжников, то после 30 километра количество лидеров сократилось до двух ярко выраженных – Большунова и финна Ииво Нисканена. Россиянин долгое время опережал своего преследователя, однако за полтора километра до финиша финский спортсмен смог обогнать лыжника из России, который неожиданно сдал.Таким образом, Нисканен пришел к финишу первым, преодолев дистанцию за 2 часа 8 минут 22,1 секунды. Большунов стал обладателем серебряной медали, отстав от победителя на 18,7 секунд, а бронзу в конце гонки вырвал еще один представитель России – Андрей Ларьков. Его отставание от первого места составило 2 минуты 37,5 секунды.Отметим, что еще два российских лыжника финишировали в двадцатке лучших – Алексей Червоткин пришел к финишу 12-м (+4.56,9), а Денис Спицов – 20-м (+8.02,5).После этой гонки у команды олимпийских атлетов из России стало 16 завоеванных медалей, среди которых одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых.