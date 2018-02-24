Грабитель, вооруженный дробовиком, получил отпор от женщин, решивших защитить семейный магазин. Мать и дочь открыли огонь по налетчику и вступили с ним в рукопашную схватку. Злоумышленник находится в больнице, его состояние оценивается как критическое.

Камера наблюдения, установленная в магазине, запечатлела противостояние между владельцами торговой точки и вооруженным преступником, на свою беду решившим совершить ограбление.В минувший четверг, 22 февраля, мужчина с дробовиком вошел в помещение семейного предприятия в городе Талса, штат Оклахома.Он попытался завладеть деньгами из кассы, и поначалу все шло по плану, однако мать и дочь, работавшие в этот вечер в магазине, оказали ему сопротивление. Женщинам удалось добраться до оружия, спрятанного под прилавком, после чего несостоявшиеся жертвы ограбления пустили его в ход.Они смогли выгнать налетчика на улицу, однако мужчина вернулся обратно и вступил в рукопашную схватку с женщиной, попытавшись отобрать у нее пистолет. К этому моменту ее дочь также успела вооружиться и сумела оказать маме своевременную "огневую поддержку".В итоге женщины отступили и вызвали полицию.Как сообщают местные СМИ, злоумышленник сбежал до прибытия патрульных, однако полученные им пулевые ранения все же сыграли свою роль. Мужчина обратился в больницу, где и был задержан. В настоящее время Тирон Ли – именно так зовут преступника, находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое.Защитницы магазина практически не пострадали, одна из них получила легкую травму головы.