Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, тем самым подтвердив нацеленность Украины на силовое решение конфликта, считает МИД РФ. В свою очередь Москва рассчитывает, что западные кураторы сумеют повлиять на Киев.

Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, тем самым подтвердив нацеленность Украины на силовое решение конфликта, считает МИД РФ. В свою очередь Москва рассчитывает, что западные кураторы сумеют повлиять на Киев.Как говорится на сайте ведомства, украинский лидер "фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны". При этом ни о каком диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации конфликта и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет.Российское внешнеполитическое ведомство уточняет, что документ легализует насильственный захват неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, а также использование армии против мирного населения, передает РИА Новости.