На юге Сахалина вновь открыли для движения транспорта дороги, в субботу утром закрытые из-за метели. Движение возобновилось на участках дорог Стародубское - Макаров, Арсентьевка - Ильинское.

На юге Сахалина вновь открыли для движения транспорта дороги, в субботу утром закрытые из-за метели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Сахалинской области.Движение возобновилось на участках дорог Стародубское — Макаров, Арсентьевка — Ильинское. Междугородные автобусы также вновь следуют по маршрутам, связывающим Южно-Сахалинск с Поронайском, Макаровым и Углегорском.Прием и отправление самолетов возобновил аэропорт Южно-Сахалинска, где ранее из-за непогоды отменялись авиарейсы, говорится в сообщении.