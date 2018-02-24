На территорию Белого дома пыталась въехать женщина, вооруженная пистолетом. Не выходя из машины, она прицелилась в полицейских.

На территорию Белого дома пыталась въехать женщина, вооруженная пистолетом. Не выходя из машины, она прицелилась в полицейских. При этом она игнорировала их приказы положить оружие на землю. В итоге ее задержали, передает РИА Новости.Сообщается, что женщина не хотела причинять какой-либо вред: она страдает психическими заболеваниями и уже несколько раз пыталась перелезть через ограду Белого дома.