Госавтоинспекция г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением массовых мероприятий в центральной части города 25 февраля 2018 года с 10 часов 00 минут до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, проспекту Академика Сахарова (от Сретенского бульвара до ул. Садовая-Спасская)Госавтоинспекция г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требований и указания сотрудников дорожно-постовой службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81