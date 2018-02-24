В Польше полицейские вынужденно открыли огонь по гражданам Украины и Грузии. Это произошло в городе Згеж.

В Польше полицейские вынужденно открыли огонь по гражданам Украины и Грузии, передает телеканал "Россия 24". Это произошло в городе Згеж. Патрульные заметили компанию явно нетрезвых и буйных мужчин.Когда их попросили успокоиться и предъявить документы, они начали бросать в полицейских камни и тротуарную плитку. Патрульные сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, но это не помогло. Тогда был открыт огонь на поражение. В итоге – 13 человек задержаны, четверо из них попали в больницу: у них ранения ног. Один полицейский получил травму головы. Возбуждено уголовное дело. Напавшим на патрульных грозит до 10 лет лишения свободы.