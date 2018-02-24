Глава делегации российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане Станислав Поздняков прокомментировал свое выступление на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором, в частности, должен решиться вопрос с одобрением прохода российских атлетов на церемонии закрытия Игр под флагом России.

Глава делегации российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане Станислав Поздняков прокомментировал свое выступление на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором, в частности, должен решиться вопрос с одобрением прохода российских атлетов на церемонии закрытия Игр под флагом России. На заседании от российской делегации также присутствовала фигуристка Евгения Медведева."На заседании нас тепло встретил глава МОК Томас Бах, он поздравил Евгению с великолепным выступлением накануне, – сказал Поздняков, которого цитирует "Спорт-экспресс". – Мы с Женей подробно рассказали о наших достижениях на Олимпиаде, и мы уверены, что выполнили все условия исполкома МОК, которые были перед нами поставлены 5-го декабря. В своем выступлении я акцентировал внимание членов исполкома на том, что антидопинговая система в нашей стране полностью реструктуризирована, и сделано уже достаточно много. Хотя многое еще предстоит сделать, поскольку борьба за чистых спортсменов – наше общее дело. Мы этому следовали и продолжим следовать"."Кроме того, отдельного я затронул тему применения запрещенных препаратов российскими спортсменами в Пхенчхане. Как глава делегации, я принес за эти случаи свои извинения. Мы отдаем отчет, что эти нарушения носят скорее частный, нежели системный характер. Это халатность, а не умысел. Надеюсь, что в МОК это понимают. Я подчеркнул, что лучшей наградой для российской стороны в данном случае будет возвращение национального флага и восстановление в правах Олимпийского комитета России (ОКР)".Напомним, что церемония закрытия Олимпийских игр пройдет в воскресенье, 25 февраля.