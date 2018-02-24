Специалисты установили, что все крановые узлы газового прибора находятся в исправном состоянии. Предположительной причиной пожара стал непогашенный окурок.

В "Мосгазе" опровергли информацию о том, что причиной пожара на северо-востоке Москвы стал хлопок газа. Как рассказали в компании, сообщение об инциденте на проспекте Кадомцева поступило в 12:00. На место оперативно выехала аварийно-спасательная бригада.Специалисты установили, что "все крановые узлы газового прибора находятся в исправном состоянии". Предположительной причиной пожара стал непогашенный окурок. Пострадавшего эвакуировали в больницу на вертолете, передает РИА Новости.