В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет Аэрофлота, летевший рейсом 1172 из Москвы в Астрахань. Причиной стала смерть пассажирки на борту.

В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет "Аэрофлота", летевший рейсом 1172 из Москвы в Астрахань. Причиной стала смерть пассажирки на борту.По сообщению пресс-службы управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, cкончалась женщина 1927 года рождения, летевшая в сопровождении родственников.Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования произошедшего, умершая в самолете женщина страдала онкологическим заболеванием.