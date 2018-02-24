По итогам своего пребывания в Белграде глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью Вестям в субботу.

По итогам своего пребывания в Белграде глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью "Вестям в субботу".- Феерическая какая-то атмосфера!- Я думаю, что здесь сошлись несколько факторов. То, что сказал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, получая орден Дружбы, — это на самом деле правда. И толпы людей, которые пришли на церемонию возложения венка к мемориалу "Освободителям Белграда" под снегом и дождем, не кто-то проплаченный, согнанный на то или иное мероприятие — это люди пришли сами. И портреты нашего президента, и российский флаг — это все идет от души. У нас такие отношения, потому что мы любим свои страны. Сербы любят Россию, а россияне — Сербию. Наверное, сыграл свою роль и нынешний политический момент, когда и наша страна, и Сербия становятся объектом неприкрытого давления. Ивица в своей речи упомянул о попытках воспользоваться интересом Сербии к евроинтеграции и заставить Сербию занимать антироссийские позиции. Так что, думаю, совокупность всех этих факторов и обусловила очень насыщенный визит, который проходит на высокой эмоциональной ноте. За это мы нашим сербским хозяевам очень признательны, — отметил Сергей Лавров.