Впервые в истории Олимпийских игр были разыграны награды в командном турнире по горным лыжам. Золотые медали достались сборной Швейцарии, победившей в финале соседей-австрийцев 3:1.

Впервые в истории Олимпийских игр были разыграны награды в командном турнире по горным лыжам. Золотые медали достались сборной Швейцарии, победившей в финале соседей-австрийцев 3:1.До финала дошли сборные Швейцарии и Австрии. После двух женских заездов и одного мужского швейцарцы вели 2:1. Но у сборной Австрии оставался шанс стать первым в истории олимпийским чемпионом, если бы Марк Шварц обыграл Даниэля Юле, показав при этом лучшее время. Но австриец не удержался на трассе, и сборная Швейцарии выиграла золотые медали.В споре за третье место сборная Норвегии одержала победу над чемпионами мира французами. Счет заездов 2:2, но у норвежцев был самый быстрый спуск. Горнолыжники из России завершили борьбу в 1/8 финала, уступив норвежцам 0:4.