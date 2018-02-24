Телеведущая Юлия Высоцкая поделилась необычным снимком. Пользователи социальных сетей раскритиковали ее за внешний вид.

Телеведущая Юлия Высоцкая поделилась необычным снимком. Пользователи социальных сетей раскритиковали ее за внешний вид.Судя по всему, фотография была сделала в ресторане. Высоцкую запечатлели сидящей за столиком в черной рубашке и белой юбке.Внимание пользователей привлекли ноги ведущей. Многие посчитали, что ей стоило бы спрятать их под плотными колготками. Некоторых это зрелище просто ужаснуло. "Какая страшная фотка, как бабка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из комментаторов. "Ножки надо прикрывать, не очень выглядят", – пишет другой.Были и те, кому худоба Высоцкой пришлась по вкусу. "Наверное Вы не видели красивых ног, вот и советуете фотошопить. Ноги-блеск!" – заявляет участник беседы. "Ой, какие чудесные костлявые коленочки! Как настоящая француженка", – присоединяется второй.Многие заметили, что ведущая несколько постарела. "Молодость-это недостаток который очень быстро проходит", – отмечает пользователь. "Ультранеудачное фото, поза выражение лица ноги все как у старой бабки!" – добавил другой.При этом снимок набрал невероятную популярность. Всего за час после публикации больше десяти тысяч человек поставили под фотографией отметку "Мне нравится".