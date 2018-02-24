В южнокорейском Пхенчхане завершились соревнования в параллельном гигантском слаломе среди сноубордисток. Обладательницей золотой медали стала чешская спортсменка Эстер Ледецка которая в финальном заезде обогнала свою соперницу из Германии Селину Йорг. Немка довольствовалась серебряной медалью.

В южнокорейском Пхенчхане завершились соревнования в параллельном гигантском слаломе среди сноубордисток. Обладательницей золотой медали стала чешская спортсменка Эстер Ледецка которая в финальном заезде обогнала свою соперницу из Германии Селину Йорг. Немка довольствовалась серебряной медалью.Бронза же досталась еще одной представительнице Германии Рамоне Хофмайстер, которая в полуфинальном заезде обогнала российскую сноубордистку Алену Заварзину. Россиянка на дистанции не справилась с равновесием и упала, упустив возможность зацепиться за пьедестал.Напомним, что еще одна представительница России Екатерина Тудегешева выбыла из борьбы за медали на стадии 1/8 финала.