На границе Туркменистана и Афганистана стартовало строительство афганского участка газопровода ТАПИ. Энергомагистраль позволит Туркменистану экспортировать 33 миллиарда кубометров газа ежегодно.

На границе Туркменистана и Афганистана стартовало строительство афганского участка газопровода ТАПИ. Энергомагистраль позволит Туркменистану экспортировать 33 миллиарда кубометров газа ежегодно. На торжественной церемонии лидеры стран-участниц говорили о больших перспективах проекта для Центральной Азии.Известное каждому советскому школьнику название Кушка — некогда самая южная точка на карте Союза. Сегодня город носит имя Серхетабат, и сразу за его пределами простирается южная граница уже независимого Туркменистана и вообще всей Средней Азии. Буквально за следующей сопкой начинается Афганистан.Несмотря на кажущуюся близость, две страны долгое время существовали словно в параллельных измерениях. Сама идея связать два государства газопроводом казалась не более чем утопией. И даже когда инициативой всерьез заинтересовались Пакистан и Индия, проект ТАПИ долгое время оставался не более чем звучной аббревиатурой.Самое тонкое место во всей этой цепочке от Туркменистана до Индии — конечно, Афганистан. Невозможность обеспечить хоть какие-то гарантии безопасности на этом отрезке отпугивала и самих участников проекта, и потенциальных инвесторов. И все-таки стороны смогли поверить в возможность собрать этот непростой пазл. Вот он, исторический момент — начало строительства афганского участка газопровода.Ресурсной базой для данного газопровода станет месторождение Галкыныш, которое по объемам запасов занимает второе место во всем мире. Но данная магистраль позволит решить вопросы связанные не только с энергообеспечением, но создаст условия для процветания всего региона.В самом Туркменистане с проектом ТАПИ связывают большие надежды и серьезные амбиции. Ведь речь идет не только о собственно газопроводе, но и о целом перечне различных энергетических и инфраструктурных инициатив, реализация которых может принести глобальные изменения для всего Азиатского региона.На Афганистан приходится самый протяженный отрезок газопровода — примерно 770 км от общих 1800. Согласно плану, труба протянется от туркменского месторождения Галкыныш через Афганистан и Пакистан до северной Индии. Проектная мощность – 33 миллиарда кубометров в год. Из них 16 процентов будет получать Афганистан, по 42 процента придется на Индию и Пакистан."Это историческое событие, которое выводит связь между нашими странами на абсолютно новый уровень, — заявил премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси. — Проект ТАПИ уже создает новые возможности для сотрудничества. И, что особенно важно для Пакистана, данный газопровод позволит покрыть до 10 процентов нашего энергопотребления. А с учетом того, что наше население уже составляет 270 миллионов, эта цифра будет только расти".Строительство газопровода уже потянуло за собой и ряд других партнерских проектов. Так, между Афганистаном и Туркменистаном был запущен участок железной дороги, заложено строительство линии электропередачи, начались работы по прикладыванию оптоволокна. Для Афганистана, истерзанного бесконечными междоусобными войнами, проект ТАПИ может внести весомый вклад в установление мира в самой неспокойной стране региона."Это не только экономический проект, но важнейшее политическое событие, — отметил президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай. — Строительство вдоль газопровода линий электропередач, прокладка оптоволокна и другая инфраструктура — все это превращает его в полноценный коридор связи между Центральной и Южной Азией, и на Афганистан ложится ответственная роль связующего звена".