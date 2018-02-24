Глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о якобы позорной политике России и Ирана в Сирии.

Глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о якобы позорной политике России и Ирана в Сирии.Трамп уверил, что США хотят только "избавиться от ИГ (запрещена в РФ)".Слуцкий уверен, что американцы намерены присвоить лавры победы над террористами. И, напротив, всячески уменьшить заслуги России и ее партнеров."Это не имеет ничего общего с действительностью. Россия помогает Сирии, в отличие от Америки, которая своей политикой на Ближнем Востоке способствовала появлению террористов", — заявил Слуцкий РИА Новости.Слуцкий добавил, что официальные сирийский власти не просили США о военной помощи. Американские войска находятся в Сирии незаконно.США больше пытаются "разделить страну на части, нисколько не заботясь на самом деле о ее населении", сказал депутат.