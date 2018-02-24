Боевики радикального движения Талибан (запрещено в РФ) напали на военную базу в Афганистане, в результате атаки погибли 25 военнослужащих. Инцидент произошел в провинции Фарах на юго-западе страны.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) напали на военную базу в Афганистане, в результате атаки погибли 25 военнослужащих. Инцидент произошел в провинции Фарах на юго-западе страны, сообщает агентство Пажвок.Ранее в центре Кабула прогремел взрыв, погибли два человека, еще шестеро пострадали. Жертвой еще одного теракта в городе Лашкаргах на юге Афганистана стал один человек, 10 пострадали, передает ТАСС.