Сразу несколько изданий сообщил о том, что известный российский футбольный тренер Ленид Слуцкий подписал предварительный контракт с голландским клубом. Якобы соглашение начнет действовать летом нынешнего года. По предварительной информации этой командой является Витесс.

Сразу несколько изданий сообщил о том, что известный российский футбольный тренер Ленид Слуцкий подписал предварительный контракт с голландским клубом. Якобы соглашение начнет действовать летом нынешнего года. По предварительной информации этой командой является "Витесс".Слуцкий после работы в России, где он в последние годы возглавлял ЦСКА и национальную сборную, отправился в Европу. Ему первому среди российских тренеров удалось возглавить английский клуб: в "Халл Сити" он проработал несколько месяцев, но был уволен за не слишком впечатляющие результаты (к слову, после ухода Слуцкого "Халл" продолжил падение в английском Чемпионшипе и сейчас находится в зоне вылета).Теперь, похоже, пришла пора тренеру поработать на материке Старого Света. Некоторое время назад ходили слухи, что Слуцкий может оказаться в другом голландском клубе – "Твенте", — но не сложилось. Владельцы же "Витесса", по некоторым сведениям, готовы уволить нынешнего тренера Хенка Фрейзера и уже ищут нового наставника.В пользу того, что инсайд про Слуцкого в "Витессе" может оказаться правдой, говорит и то, что у владельцев голландского клуба есть связи и общие интересы с Романом Абрамовичем, русским владельцем лондонского "Челси". А, по некоторым данным, именно Абрамович помогает становлению европейской карьеры Слуцкого.