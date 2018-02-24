Четырех человек удалось спасти из огня

Три пожара случилось во Владимирской области в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.Первое возгорание произошло в малосемейке на ул. Мопра во Владимире около 15.00. Пожарные прибыли на место ЧП через три минуты и быстро потушили пожар на площади 0,5 квадратных метра.Вечером загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Грибоедова в Коврове. Из огня спасли трех человек.Вечером огонь охватил хозпостройку в селе Крутово Ковровского района. Борьба с огнем заняла около часа.Ни в одном из пожаров никто не пострадал.