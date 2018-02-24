В селе Благовещенское Свердловской области в ночь на субботу произошел пожар в частном доме.

В селе Благовещенское Свердловской области в ночь на субботу произошел пожар в частном доме. К несчастью, жертв избежать не удалось. Погибли трехлетний мальчик, двухлетняя девочка и новорожденный, пишет ТАСС.Родителям и старшей дочери 2012 года рождения удалось спастись из охваченного пламенем дома. Семья считалась неблагополучной — взрослые злоупотребляли спиртным.Предварительная версия пожара — неосторожное обращение с огнем.