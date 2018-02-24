При осмотре жилого помещения были обнаружены и изъяты использованные шприцы и другие приспособления для потребления наркотиков....

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы выявили и ликвидировали наркопритон, располагавшийся в квартире одного из домов на Новоорловской улице.Установлено, что 38-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для потребления запрещенных препаратов.При осмотре жилого помещения были обнаружены и изъяты использованные шприцы и другие приспособления для потребления наркотиков.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось установить личности троих человек, которые посещали квартиру задержанного, где употребляли наркотики.Отделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39