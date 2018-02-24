В Польше задержан 44-летний гражданин Украины, подозреваемый в распространении вредоносных программ. Задержание произведено сотрудниками Центрального следственного бюро Польши, в ведении которых находится борьба с киберпреступностью, совместно с американским Федеральным бюро расследований.

В Польше задержан 44-летний гражданин Украины, подозреваемый в распространении вредоносных программ. Задержание произведено сотрудниками Центрального следственного бюро Польши (CBŚP), в ведении которых находится борьба с киберпреступностью, совместно с американским Федеральным бюро расследований.Украинец арестован и ожидает решения по вопросу о его экстрадиции в США, передает "Интерфакс". В Америке ему грозит до 30 лет лишения свободы.По сообщению на сайте радиостанции RMF24, он был внесен в базу данных розыска Интерпола, был выдан международный ордер на его арест. В CBŚP им заинтересовались, узнав, что разыскиваемый украинец может находиться на юге Польши. Его обнаружили и задержали в городе Бельско-Бяла в Силезском воеводстве на юге Польши.По сообщению CBŚP, задержанный подозревается в участии в организованной преступной группе, занимающейся распространением вредоносных программ и хакерскими атаками. Вредоносные программы похищали данные кредитных карт. Ущерб от этой преступной деятельности группы оценивается в несколько сотен миллионов долларов.