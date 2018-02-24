Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий уточнение целей работы Российской академии наук, ее основных задач, функций и полномочий. К целям деятельности РАН предложено отнести, в частности, прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий уточнение целей работы Российской академии наук (РАН), ее основных задач, функций и полномочий. К целям деятельности РАН предложено отнести, в частности, прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, передает РИА Новости. Также в них предполагается включить научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и вузов.К задачам РАН предлагается отнести проведение финансируемых из федерального бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе в интересах обороны страны и безопасности государства.