В Москве прошла III Международная конференция Арктика-2018.

В Москве прошла III Международная конференция "Арктика-2018". Обсуждение перспектив изучения и освоения региона организовали компания "Системный Консалтинг", журнал "Региональная энергетика и энергосбережение" и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. В работе конференции участвовали представители профильных федеральных министерств и комитетов Государственной Думы РФ.За два дня на круглых столах и дискуссиях выступили более 600 экспертов из России и Европы, федеральных и региональных чиновников и депутатов.Участники конференции согласились, что Арктика — перспективный район для шельфовых проектов. Устойчивое развитие регионов могут гарантировать инвестиции и инновации в добыче полезных ископаемых.Эксперты проектного офиса развития Арктики "ПОРА" — Александр Воротников, Сергей Майоров и координатор программ Александр Стоцкий сделали доклады о перспективах Арктики как полигон для инновационных технологий. Не оставили вниманием докладчики и необходимость ресурсосберегающего подхода.Для комплексного подхода "ПОРА" разрабатывает Полярный индекс — рейтинг устойчивого развития регионов и промышленных компаний.На сегодняшний день Арктика дает около 20 процентов ВВП, 40 процентов национального дохода и почти 90 процентов общероссийского экспорта. Несомненно, значения этого региона буде только расти, и недаром к нему приковано внимание руководства России.