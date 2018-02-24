В ходе обыска в квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли использованные шприцы, ложки и пластиковые бутылки, которые использовались для приготовления наркотического раствора...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Свиблово задержали 41-летнего москвича, подозреваемого в организации в своей квартире притона для потребления наркотических средств.Установлено, что неработающий житель дома, расположенного на улице Вересковая, неоднократно предоставлял квартиру наркозависимым людям для потребления запрещенных веществ.В ходе обыска в квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли использованные шприцы, ложки и пластиковые бутылки, которые использовались для приготовления наркотического раствора.Отделом дознания ОМВД России по району Свиблово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация или содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29