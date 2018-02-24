Синоптики продлили предупреждение о плохих погодных условиях в европейской части России.

Синоптики продлили предупреждение о плохих погодных условиях в европейской части России. 25 февраля в московском регионе - "оранжевый" уровень погодной опасности.Как рассказали "Интерфаксу" в Гидрометцентре России, в ночь на воскресенье похолодает до минус 20-22 градусов, днем — минус 7-9 градусов. В первый день недели будет еще морознее: ночью — минус 22-24 градуса, днем — минус 14-16.По прогнозам, холода отступят только в начале марта. 1 марта днем ожидается 3-8 градусов ниже ноля. Потепление придет вместе со снегопадами.