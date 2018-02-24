В результате пожара в Якутске погибли два человека. Возгорание произошло в субботу утром в двухэтажном частном доме.

В результате пожара в Якутске погибли два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по республике Саха (Якутия).Возгорание произошло в субботу утром в двухэтажном частном доме. Во время тушения огня были обнаружены тела женщины и ее семилетнего сына, сообщили в пресс-службе. Мужа погибшей доставили в больницу.По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.