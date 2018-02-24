На севере Москвы загорелись три балкона в жилом доме. ЧП произошло на улице Кадомцева, балконы горят на шестом и седьмом этажах дома номер 19.

В жилом доме на севере Москвы загорелись три балкона. ЧП произошло на улице Кадомцева, балконы горят на шестом и седьмом этажах дома номер 19, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.Пострадал один человек, он находится в тяжелом состоянии. Сообщается также об одном погибшем. Пожар потушен, но эвакуация жильцов продолжается.Между тем, Life со ссылкой на очевидцев пишет, что причиной пожара стал взрыв баллона с газом в одной из квартир.