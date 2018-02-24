Британское издание The Telegraph раскритиковало военно-морские силы Туманного Альбиона. Там приняли решение демонстративно сопроводить проходящие через Ла-Манш российские корабли. Но смогли выделить для такого эскорта лишь вертолет и патрульное судно.

Британское издание The Telegraph раскритиковало военно-морские силы Туманного Альбиона. Там приняли решение демонстративно сопроводить проходящие через Ла-Манш российские корабли. Но смогли выделить для такого эскорта лишь вертолет и патрульное судно, что и вызвало насмешки журналистов.По мнению экспертов, подобная ситуация ставит под сомнение способность королевских ВМС реагировать на потенциальные угрозы. И якобы к подобному положению вещей привели сокращения военного бюджета.В министерстве обороны Великобритании поспешили оправдаться. Там заявили: у флота есть фрегат, который используется в случае необходимости. Правда, фрегат лишь один.Российский конвой в Ла-Манше состоял из большого десантного корабля "Александр Отраковский", судна связи "Федор Головин" и танкера "Ельня". "Александр Отраковский" почти полгода действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. На базу в Североморске он должен вернуться в марте, сообщает телеканал "Россия 24".