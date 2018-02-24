Танзанийское судно Sky Moon, задержанное более года назад украинскими пограничниками за посещение Крыма без разрешения Киева, будет передано военно-морским силам Украины. Об этом сообщила Госпогранслужба украинского государства.

Танзанийское судно Sky Moon, задержанное более года назад украинскими пограничниками за посещение Крыма без разрешения Киева, будет передано военно-морским силам Украины. Об этом сообщила Госпогранслужба украинского государства.Сухогруз Sky Moon был задержан пограничниками на украинском участке Дуная в конце ноября 2016 года, поводом стало посещение Крыма без разрешения Киева. В марте прошлого года года суд Одессы вынес решение о конфискации судна. Суд конфисковал и груз — более трех тысяч тонн технической соды общей стоимостью свыше 680 тысяч долларов. Согласно постановлению Одесского суда, капитан сухогруза нарушил таможенные правила при перевозке более трех тысяч тонн технической соды с территории Крыма "в обход украинского таможенного контроля".Апелляционный суд Одесской области позже подтвердил законность конфискации судна, передает РИА Новости. Теперь Госпогранслужба Украины прояснила дальнейшую судьбу Sky Moon: его передадут украинским ВМС.