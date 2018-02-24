Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оказался в центре нового скандала на Олимпиаде. На этот раз она поругалась с журналистом Дмитрием Егоровым.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оказался в центре нового скандала на Олимпиаде. На этот раз она поругалась с журналистом Дмитрием Егоровым.Инцидент произошел во время окончания мужского масс-старта на 50 километров. Репортер начал снимать реакцию Вяльбе на результаты российских лыжников.Президенту профильной федерации это не понравилось. Она попросила журналиста прекратить съемку. "Ты потом во всякие "ютубы" выкладываешь, как я матом ругаюсь. Хотя твое дело – новости давать", – заявила она.Егорову пришлось извиниться перед Вяльбе. Конфликт был исчерпан, когда они пожали друг другу руки, передает "Газета.ru".После руководитель ФЛГР оценила выступление российских лыжников. Она отметила, что Большунов мог завоевать золото, если бы у него не начала болеть печень."Большунов тактически идеально провел гонку. Проблема в том, что у него схватило печень. Если бы этого не было, он бы продолжил бороться дальше", – заявила Вяльбе. По ее словам, такое часто случается с лыжниками во время марафонской гонки.Эксперт считает, что из российских лыжников на Олимпиаде получилась феноменальная команда. "Все молодые, за исключением Ларькова. Дай бог, чтобы в будущем они были только лучше", – цитирует ее портал "Чемпионат".Напомним, что Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Вяльбе. Она вынуждена наблюдать за всеми соревнованиями с трибуны.