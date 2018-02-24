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<a href="http://33live.ru/novosti/24-02-2018-xit-parad-samye-massovye-voennye-avtomobili-sssr-i-rossii.html" target="_blank">Хит-парад. Самые массовые военные автомобили СССР и России</a> - 23 февраля 2018 года исполнилось 100 лет со дня основания Красной армии. По такому случаю АвтоВести вспомнили самые массовые автомобили российской армии от времен СССР и до наших дней.