Девочки в возрасте от 12 до 14 лет переходили дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Skoda, по неизвестной причине не заметила группу пешеходов и сбила их.

Камера наблюдения запечатлела наезд на несовершеннолетних пешеходов, произошедший днем в пятницу, 23 февраля, на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе в Ярославле.Автомобиль Skoda совершил левый поворот и сбил трех подростков в возрасте от 12 до 14 лет, переходивших проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора.По данным местных СМИ, девочки были доставлены в больницу. Впоследствии их выписали на амбулаторное лечение.Полиция проводит проверку по факту произошедшего.