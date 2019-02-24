В Крыму будут рады дуэту Anna Maria (сестры Опанасюк), заявил глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

В Крыму будут рады дуэту Anna Maria (сестры Опанасюк), заявил глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.Иоффе отметил искренность певиц, они очень достойные крымчанки, но жизнь сложилась так, что их карьера строится на Украине. Им предстоит пережить серьезные неприятности. Но артистки всегда могут вернуться родину. Политик добавил, что знает девушек еще с детства, передает РИА Новости.Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) взяла двухдневный перерыв, чтобы решить вопрос об участии певицы Maruv в "Евровидении-2019" в Израиле. Maruv победила в национальном конкурсе, но ее гастроли в России вызвали сомненияУкраинские политики уже выражали неудовольствие участием в финале национального конкурса гражданки России Юлии Юриной, хотя девушка имеет украинский ВНЖ, сообщает ТАСС.Резонанс вызвал отказ участниц группы Anna Maria признать оккупацию Крыма Россией. Члены жюри довели артисток, чьи родители живут в Крыму, до слез вопросами о принадлежности полуострова. В результате дуэт получил очень низкий бал.Родители девушек (вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк и крымский судья Александр Опанасюк) еще в 2015 году были занесены в скандальную базу "Миротворца".