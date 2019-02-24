Житель Баймакского района Башкирии подарил вторую жизнь старым Жигулям, превратив их в подъемник на горке. Агрегат, получившийся из семерки, исправно поднимает детей по склону, хотя устройству и не помешали бы доработки в области соблюдения техники безопасности.

Житель Башкирии нашел неожиданное применение старому автомобилю "ВАЗ-2107", соорудив из него подъемник для детской горки. Как сообщают "Вести-Башкортостан" конструктор-самоучка проживает в селе Первое Иткулово Баймакского района республики.На записи видно, как агрегат, получившийся из "Жигулей", исправно поднимает детей вверх по склону.Судя по кадрам, устройство выполняет возложенную на него задачу, однако требует некоторых доработок в области соблюдения техники безопасности.