Еда давно стала важной частью культуры страны. Многие путешественники признаются, что именно гастрономия позволяет им получать больше впечатлений от поездки в тот или иной город. Римская паста или венский шницель – не менее значимые достопримечательности, чем музей, дворцы и парки.

Еда давно стала важной частью культуры страны. Многие путешественники признаются, что именно гастрономия позволяет им получать больше впечатлений от поездки в тот или иной город. Римская паста или венский шницель – не менее значимые достопримечательности, чем музей, дворцы и парки.В последнее время для того, чтобы приобщиться к гастрономической культуре какой-то страны, вовсе не обязательно покупать билет на самолет. Глобализация делает свое дело, и вот вы уже можете попробовать гениальный борщ в Нью-Йорке или съесть селедку под шубой где-нибудь в районе Монмартра.Недостатка с "заморскими" блюдами нет и в Москве. Кажется, в российской столице найдутся заведения, в которых можно познакомиться с любой кухней мира – от популярной итальянской до загадочной эфиопской. И если с роллами, хинкали и хумусом все уже примерно разобрались, то есть блюда, которые москвичам только предстоит распробовать.СевичеРодиной этого блюда, которое готовят из сырой рыбы или морепродуктов, считается Перу. По классическому рецепту рыбу маринуют в течение 15 минут в соке лайма, а затем подают к столу с нарезанным кольцами красным луком. Ингредиенты для севиче, разумеется, должны быть очень свежими, поэтому пробовать это блюдо лучше всего в проверенных местах. Загляните, например, в ресторан Cevicheria: выбор там впечатляющий!ПинсаПинса – это одна из разновидностей итальянской пиццы, которая пользуется популярностью в Риме. Ее особенность – тесто: в нем рисовая, соевая и пшеничная мука, а еще много воды и много часов расстаивания. Сочетание этих факторов и позволяет называть блюдо пинсой: ни форма, ни начинка при этом большого значения не имеют.Популярность пинсы в нашей стране растет в геометрической прогрессии. Попробовать пинсу можно в Уфе, в Екатеринбурге, Альмавире и других городах. В Москве ее подают не только в специализированных ресторанах, но и на фудкортах городских рынков, включая Центральный, Даниловский и Усачевский.МусакаЕсли вы хоть раз бывали в Греции, то наверняка помните это блюдо с бараньим фаршем и баклажанами, которое буквально тает во рту. Рецепт греческой запеканки вовсе несложный, поэтому попытаться приготовить это блюдо можно в домашних условиях. Но если вам хочется еще больше греческих изысков в сочетании с несравненным гостеприимством, забронируйте столик в ресторане Molon Lave.ПидэТурецкая кухня – настоящий клад для любителей мяса, выпечки, восточных сладостей и хорошего крепкого кофе. Пидэ – это традиционная турецкая лепешка в виде лодочки. В кафе "Бардак", которое находится в самом центре Москвы, можно попробовать пидэ с сыром, говядиной, шпинатом и еще целым списком разнообразных начинок.Фо-боЗаморские супы на территории России приживаются отлично: климат располагает. Был период, когда в меню практически каждого ресторана можно было встретить тайский том-ям. Но теперь наступило время вьетнамского фо-бо – наваристого бульона с лапшой, зеленью, курицей или говядиной.К супу обычно подают мяту и лайм, а также острый соус, который вы можете добавлять по вкусу. За огромной порцией согревающего фо-бо не поленитесь сходить на новый фудкорт "Станколит"