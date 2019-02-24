В воскресенье президент Молдавии Игорь Додон проголосовал на выборах в парламент республики на избирательном участке в общежитии N5 университета им. Крянгэ.

В воскресенье президент Молдавии Игорь Додон проголосовал на выборах в парламент республики на избирательном участке в общежитии N5 университета им. Крянгэ. Очевидно, что президент сделал выбор в пользу Партии социалистов, поздоровавшись с после голосования с активистами этой партии.Додон призвал граждан Молдавии активно участвовать в выборах, чтобы проевропейская Демократическая партия Молдовы потеряла большинство в парламенте. Президент надеется, что голосование позволит улучшить непростую ситуацию в стране, сменить парламент и правительство, пишет РИА Новости."Призываю всех не бояться и не поддаваться на попытки подкупа и шантажа", — заявил Додон.Вместе с тем президент обеспокоен статистикой голосования проживающих в Приднестровье."Мы видим, что используется административный ресурс со стороны Тирасполя", — отметил Додон.По данным президента, к обеду сделали свой выбор уже более 10 тысяч избирателей из Приднестровья.