В объектив камеры наблюдения попало противостояние охранника и покупателей магазина. По одной из версий, мужчины с товаром в пакете попытались покинуть торговое помещение через вход, после чего возник конфликт с сотрудником службы охраны.

Камера наблюдения, установленная в гипермаркете "Окей", расположенном в екатеринбургском торгово-развлекательном центре "Радуга парк", запечатлела противостояние между сотрудником службы охраны и посетителями.По версии представителя гипермаркета, озвученной в беседе с местными СМИ, двое молодых людей попытались покинуть магазин через вход с товаром в пакете.Охранник задержал их, однако затем покупатели "начали оскорблять его и наносить побои, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения магазина. Далее охранник принял меры самообороны" и завязалась драка.Прибывшие правоохранители задержали и доставили в отдел несостоявшихся покупателей, по факту произошедшего проводится проверка.