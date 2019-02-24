Дмитрий Дюжев прокомментировал скандальное высказывание своего коллеги о России. Артист считает, что слова Алексея Серебрякова нельзя воспринимать всерьез.

Дмитрий Дюжев прокомментировал скандальноевысказывание своего коллеги о России. Артист считает, что слова АлексеяСеребрякова нельзя воспринимать всерьез.Актер убежден, что политическим речам не стоит уделять такоепристальное внимание, поскольку артист в этом не профессионал. По его мнению,неправильно было раздувать из высказываний коллеги скандал.Дюжев вступился за Серебрякова. "Зачем жемы слушаем профессионалов актерского цеха? Разве это может бытьправильно?..Когда вам говорят о политике – слушайте политиков,зачем же такое разночтение?" – цитирует Дюжева . При этом он назвал"актерскую сущность" своего коллеги причиной его переменчивого характера.Актер заявил, чтоСеребряков может говорить, что хочет. "Потому что он актер, он играетсамые разные роли. Он сегодня в одном настроении, завтрав другом", – объяснил свою позицию Дюжев. Вместе с тем, артист поспешилзаверить, что "Россия лучше всех стран, что русские люди самые лучшие, самыелюбимые, самые родные".Ранее переехавший в Канаду актер Алексей набросился наРоссию, обвинив ее в разжигании военных конфликтов. Пользователи соцсетейпосчитали такое поведение предательством и посоветовали разобраться в фактах.Напомним,во время лекции в Лондоне артист заявил, что из-за того, что Москвазанимается "переписыванием истории", россияне вынуждены "демонстрироватьпсевдопатриотизм". Эти слова подняли волну возмущения в Сети.Как писали "Дни.ру", летом 2018 года АлексейСеребряков уже поднял хайп в Сети, дав интервью блогеру Юрию Дудю.Тогда он смешал всех россиян с грязью, заявив, что национальной идеей в Россииявляются "сила, наглость и хамство". Многие в стране сочли такоеопределение оскорбительным.