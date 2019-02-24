Западно-Европейская епархия была образована в пятницу 8 апреля 1921-го года на Крестопоклонной неделе. А голосование Архиепископии православных приходов Западной Европы о выходе из Константинополя состоялось в субботу Недели о блудном сыне.

В субботу в Париже прошла внеочередная Генеральная ассамблея Архиепископии православных приходов Западной Европы. С ноября месяца на повестке дня у Экхарзхата оставался один, но принципиальный вопрос: решалась его судьба как независимой структуры в составе Константинопольского Патриархата.28 ноября Константинопольский патриарх Варфоломей отозвал у Экзархата Томос, что означало для Архиепископии лишение свободы в управлении и переподчинение греческим архиереям. Поскольку Церковь это не только "тело Христово", но и жесткий иерархическая структура, казалось, речь идет о механическом переводе объединения православных общин Европы из одного статуса в другой.Но, неожиданно для всех, Архиепоскопия отказалась подчиниться "приказу", объявив, что по этому жизненно важному вопросу будет вынесено "коллегиальное решение". То есть в обсуждении дальнейшей судьбы русского православия в Европе будут принимать участие все приходы. Что и происходило в последние месяцы вплоть до 23 февраля 2019-го года. Дня, на который была назначена Ассамблея.Вариантов развития событий было немного, всего три — то есть остаться в подчинении КП, самораспуститься или выйти из-под Константинополя всем Экзархатом, найдя такую Церковь, которая согласится принять русские приходы в Европе на их условиях. Либо достигнув некоторого компромисса. У каждого прихода были причины проголосовать за то или другое решение: одни считали, что лучше всего остаться (поскольку они некогда вышли из подчинения РПЦ или РПЦЗ). Другие склонялись к тому, что в свете последних действий Константинополя по отношению к Экзархату и в решении вопроса о Церкви на Украине, быть в подчинении Фанару не представляется возможным.В итоге на голосование был поставлен вопрос: оставаться в подчинении КП или выйти из-под него. Из 206 делегатов за выход проголосовали 191 человек, а 15 голосов были отданы решению продолжить служение под управлением греческих митрополитов. Судя по всему, вопрос о самороспуске на голосование не ставился. "Жизнеутверждающее решение Архиепископии в Париже. Всему административному, относящемуся к юрисдикционным сферам, придано подобающее второстепенное значение. Отличный пример всем кто ради утверждения своей "канонической правоты" готов к борьбе, не оставляющей камня на камне. Единство со Христом в Церкви не всегда совпадает с единством административным (или наоборот — каноническое единство не всегда оказывается единством со Христом)", — отметил настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев. В свете его слов решение об административном единстве выглядит примером настоящей христианской любви и мудрости.Что же касается дальнейшей судьбы Архиепископии, вернее, вопроса ее канонического подчинения, решение о нем будет приниматься в ближайшие три месяца, а окончательный итог будет объявлен летом на Генеральной ассамблее.Очевидных вариантов несколько. Некоторые приходы считают уместным попросить "убежища" у Румынской Православной Церкви. Значительная часть задумывается о возможности переговоров с Русской Православной Церковью Заграницей. Не стоит забывать и о вероятном воссоединении с Московским Патриархатом. Каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны. И предположить, какое решение примет Экзархат, невозможно.В этих обстоятельствах нелишне вспомнить, что 28 декабря 2018-го года состоялось заседание Синода Русской Православной Церкви Московского Патриархата, на котором был учрежден Экзархат РПЦ МП в странах Западной Европы. В состав экзархата вошли Андорра, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия, Франция и Швейцария. Главой его с титулом Корсунский и Западноевропейский стал епископ Иоанн (Рощин).А накануне февральской Ассамблеи, 21 февраля, от руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям архиепископа Венского и Будапештского Антония в адрес управляющего Западноевропейским экзархатом русских приходов, архиепископа Хариопольского Иоанна было направлено письмо, являющееся ответом на декабрьское обращение владыки Иоанна в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В документе, в частности, говорится: "Русская Церковь с радостью готова восстановить свое материнское попечение о происходящих от нее общинах русской традиции в Западной Европе, находящихся под Вашим омофором.Представляется, что в ответ на соответствующее письмо Вашего Высокопреосвященства по итогам предстоящего Чрезвычайного общего собрания Архиепископии Священный Синод Русской Православной Церкви примет соответствующее решение, в основу которого могли бы войти следующие положения.Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции входит в состав Московского Патриархата в исторически сложившейся совокупности ее приходов, монастырей и церковных учреждений, включая всех желающих того клириков Архиепископии во главе с Вашим Высокопреосвященством.При этом сохраняется историческое наследие Архиепископии, ее сложившиеся традиции (в том числе богослужебные), особенности ее епархиального и приходского управления, отраженные в ее уставе..."Остается лишь добавить, что Западно-Европейская епархия была образована согласно постановлению патриарха Московского и всея России Тихона, священного Синода и Высшего церковного совета в пятницу 8 апреля 1921-го года на Крестопоклонной неделе. А голосование Архиепископии православных приходов Западной Европы о выходе из Константинополя произошло в субботу Недели о блудном сыне.Означает ли прохождение Ассамблеи в дни, когда православная Церковь вспоминает о возвращении сына домой, к отцу и примирение с ним, — вопрос открытый.