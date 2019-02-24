Российская скелетонистка Елена Никитина стала победительницей общего зачета Кубка мира по итогам сезона 2018/19. 26-летняя россиянка лидировала накануне заключительного этапа Кубка мира в Калгари, а по его окончанию стала недосягаемой для преследователей.

Российская скелетонистка Елена Никитина стала победительницей общего зачета Кубка мира по итогам сезона 2018/19. 26-летняя россиянка лидировала накануне заключительного этапа Кубка мира в Калгари, а по его окончанию стала недосягаемой для преследователей.Главной соперницей Никитиной была немка Тина Херманн, которая одержала победу в Калгари, но даже это ей не помогло настигнуть Никитину. Та, в свою очередь, завершила гонку на пятой строчке, и этого ей хватило, чтобы сохранить лидерство в общем зачете за собой.В итоге Никитина благодаря своим выступлениям в сезоне набрала 1663 очка, в то время как Херманн набрала 1597 баллов и довольствовалась итоговой второй строчкой.Отметим, что выигрыш Кубка мира стал для Никитиной первым в карьере. Кроме того, она стала первой скелетонисткой-победительницей из России в истории турнира. Турнир среди женщин проводится с 1996 года и за это время у России не было ни одного подиума. Ранее лучшим достижением самой Никитиной было четвертое место.