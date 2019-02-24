Телеведущая сделала
признание в своем Instagram-аккаунте. 47-летняя
Лера Кудрявцева, у которой полгода назад появилась на свет дочь, заявила, что хочет еще раз стать матерью.
Телеведущая сделала
признание в своем Instagram-аккаунте. 47-летняя
Лера Кудрявцева, у которой полгода назад появилась на свет дочь, заявила, что хочет еще раз стать матерью.
Знаменитость
ответила на вопросы подписчиков. Общение шло в режиме нон-стоп. Прежде всего, пользователей соцсети
интересовали новости из жизни маленькой наследницы Кудрявцевой.
Фолловеры спросили, какие
ласковые прозвища есть у Машеньки и как
сама Лера чувствует себя в роли молодой мамы. Телеведущая призналась, что ей это
состояние очень нравится. Причем, настолько, что не против родить еще одного
малыша.
"Дочь уже ползает и
сидит. Как ласково называю дочку? Пирожок, кукушонок, булочка, доча. Каково
быть мамой? Офигенно, еще хочу", – цитирует Кудрявцеву Если звезда все-таки решится на новую беременности, это будет ее третий наследник. Ведь помимо дочери у Кудрявцевой есть старший сын.
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