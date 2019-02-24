Телеведущая сделала признание в своем Instagram-аккаунте. 47-летняя Лера Кудрявцева, у которой полгода назад появилась на свет дочь, заявила, что хочет еще раз стать матерью.

Телеведущая сделалапризнание в своем Instagram-аккаунте. 47-летняяЛера Кудрявцева, у которой полгода назад появилась на свет дочь, заявила, что хочет еще раз стать матерью.Знаменитостьответила на вопросы подписчиков. Общение шло в режиме нон-стоп. Прежде всего, пользователей соцсетиинтересовали новости из жизни маленькой наследницы Кудрявцевой.Фолловеры спросили, какиеласковые прозвища есть у Машеньки и каксама Лера чувствует себя в роли молодой мамы. Телеведущая призналась, что ей этосостояние очень нравится. Причем, настолько, что не против родить еще одногомалыша."Дочь уже ползает исидит. Как ласково называю дочку? Пирожок, кукушонок, булочка, доча. Каковобыть мамой? Офигенно, еще хочу", – цитирует Кудрявцеву Если звезда все-таки решится на новую беременности, это будет ее третий наследник. Ведь помимо дочери у Кудрявцевой есть старший сын.Материал дополняется